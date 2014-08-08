Росія втілює практику затримання українців за надуманими підставами - адвокат

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив адвокат Назар Кульчицький.

За його словами, лише у Рязанському депортаційному центрі перебуває близько 40 українців. “Ця ситуація стає масовою і свідчить про небезпеку для українців при перебуванні в Росії. Але можна ще уявити, скільки людей перебуває в депортаційних центрах на іншій території Росії”, - сказав Кульчицький.

При цьому він порівняв нинішню ситуацію із грузинами, які так само затримувались у 2006 році на території Росії. “Події щодо українців відбуваються за аналогією з грузинами у 2006 році, коли їх повсюди затримували в Росії, катували і таке інше”, - сказав адвокат.

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Як приклад він навів ситуацію, в якій опинилися двоє львів'ян Богдан Ярошевський та Юрій Яценко, яких було затримано у Рязані через те, що начебто вони невірно вказали у своїх міграційних картках мету перебування - поїздка в особистих справах замість туризму. “Яким чином ці обидва поняття глибоко відрізняються один від одного, важко зрозуміти”, - зазначив Кульчицький. За його словами, хлопців було затримано у готелі, доставлено до суду, який прийняв рішення, щоб львів'яни сплатили 2 тис. рублів штрафу та залишили територію Росії. Натомість після сплати штрафу хлопців було викрадено співробітниками ФСБ, після чого їх катували, вимагаючи зізнатись у причетності до «Правого сектору» та подій на Майдані Незалежності в Києві.

За словами адвоката, наразі хлопці вже третій місяць перебувають в депортаційному центрі, але міграційна служба Росії з незрозумілих причин затягує їх депортацію.

Адвокат зазначив, що якщо ФМС продовжуватиме діяти так і надалі відносно обох хлопців, то сторона захисту звертатиметься за допомогою для їх звільнення до Європейського суду з прав людини.