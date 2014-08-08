Адвокат льотчиці Савченко: Журналісти РФ загинули внаслідок випадкового мінометного вогню

Російські журналісти Волошин і Корнелюк, у причетності до смерті яких звинувачують українську льотчицю Надію Савченко, загинули внаслідок випадкового мінометного вогню, відкритого з обох сторін. Про це в студії "Громадського ТБ" заявив один із захисників Савченко, російський правозахисник Марк Фейгін.

«Розлет уламків міномета – 200 метрів. Це футбольне поле, розумієте. Тому коригування такого вогню, мені здається, загалом неможливе», - зазначив адвокат.

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За словами Фейгіна, те, що Савченко в Росії є іноземкою, ускладнює можливість зміни запобіжного заходу, проте, він сподівається на політичне рішення справи.

«У нас в Росії невинних людей або амністують, або випускають під якоюсь іншою кваліфікацією. Відпустили і вибачилися – такого не може бути ніколи», - зазначив Фейгін.