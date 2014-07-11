В ЄС занепокоєні ув'язненням української льотчиці Савченко

ЄС стурбований ув'язненням українського військового пілота Надії Савченко та сподівається, що розслідування висунутих їй звинувачень буде відповідати міжнародним нормам.

Таку позицію ЄС у п'ятницю в Брюсселі агентству УНІАН озвучила представник глави європейської дипломатії Кетрін Ештон Майа Косьянчич.

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"Ми стурбовані ув'язненням українського військового пілота Надії Савченко, що відбулося після її викрадення бойовиками в Східній Україні. Ми сподіваємося, що розслідування звинувачень, висунутих Савченко, буде проведено у відповідності з нормами міжнародного права і в повній співпраці між урядами України і Росії, і ми сподіваємося, що рішення буде знайдено швидко", - відповіла на письмовий запит агентства Косьянчич.