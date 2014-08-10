Нацгвардія спростовує інформацію про бойові дії в Маріуполі
Командування Національної гвардії України спростовує інформацію деяких ЗМІ щодо відновлення бойових дій у Маріуполі Донецької області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Нацгвардії, ця інформація не відповідає дійсності. Стрільба, яку чули жителі Маріуполя у Приморському районі, була спробою військовослужбовців збити безпілотний літальний апарат.
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Командування штабу АТО в Маріуполі офіційно повідомляє, що військовослужбовці Національної гвардії вживають всіх необхідних заходів для забезпечення охорони громадського порядку, миру та спокою в місті та вздовж узбережжя Азовського моря.
Повідомлення, які лунають з боку заангажованих ЗМІ щодо дестабілізації ситуації у регіоні наступного тижня, є нічим іншим як спробою налякати мирне населення та посіяти паніку, наголошують у Нацгвардії та запевняють, що обстановка в Маріуполі спокійна і контрольована.