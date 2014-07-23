Українські військові в зоні АТО знову збили російський безпілотник

Українські військові збили черговий російський безпілотний літальний апарат в зоні проведення антитерористичної операції, поблизу населеного пункту Амвросіївка.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Оприлюднено фотографії безпілотника.

Йдеться про «Орлан-10» - багатоцільовий безпілотний літальний апарат виробництва ТОВ «Спеціальний технологічний центр» Санкт-Петербург (Росія). Комплекс «Орлан-10» складається з базової станції та декількох БПЛА. Максимальна злітна маса БПЛА, за різними даними, дорівнює від 14 до 18 кг. Комплекс оснащений катапультним стартом. Він здатен передавати відео на відстань до 120 км.

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«Даний екземпляр використовувався ворожими силами для цілевказання з подальшим нанесенням вогневого удару по опорному пункту підрозділу Збройних сил України», - зазначається в повідомленні.

28 травня 2014 року в ході АТО на сході України вже було збито «Орлан-10».