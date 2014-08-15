Червоний Хрест досі не надав Україні документи для оформлення гуманітарного вантажу РФ

Станом на 17.00 Міжнародний Червоний Хрест ще не надав українській стороні документи для початку оформлення гуманітарного вантажу, який направляє Росія, і який наразі перебуває на території населеного пункту Донецьк Ростовської області РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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"Станом на 17 годину міжвідомча робоча група у складі українських прикордонників та митників не отримала документів від представників Червоного Хреста, які мали прийняти цю колону. Вона знаходиться у місті Донецьк Ростовської області. Як тільки надійдуть документи, вона буде оформлена і передана представникам Червоного Хреста", - сказав Лисенко.