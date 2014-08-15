Червоний Хрест досі не надав Україні документи для оформлення гуманітарного вантажу РФ

18:01, 15 серпня 2014
Політика
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Станом на 17.00 відповідні документи ще не надходили.

REUTERS

Станом на 17.00 Міжнародний Червоний Хрест ще не надав українській стороні документи для початку оформлення гуманітарного вантажу, який направляє Росія, і який наразі перебуває на території населеного пункту Донецьк Ростовської області РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу в Києві речник Інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко.

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"Станом на 17 годину міжвідомча робоча група у складі українських прикордонників та митників не отримала документів від представників Червоного Хреста, які мали прийняти цю колону. Вона знаходиться у місті Донецьк Ростовської області. Як тільки надійдуть документи, вона буде оформлена і передана представникам Червоного Хреста", - сказав Лисенко.

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