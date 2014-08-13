У Львові через "замінування" вокзалу евакуйовували понад 2 тисячі осіб

Як повідомили сьогодні УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 12 серпня о 15.50 на телефон довідки головного залізничного вокзалу станції “Львів” невідома особа повідомила про мінування будівлі вокзалу станції “Львів” (площа Двірцева, 1). Вимог, виконання яких могло б відвернути вибух, не висувалось.

На місці події працювали основні підрозділи сил цивільного захисту області і міста Львова. Місце події було огороджено, виставлено охорону та припинено доступ сторонніх осіб. Із будівлі вокзалу було евакуйовано 2050 осіб.

Спеціалістами вибухово-технічного відділу науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при управлінні МВС України на Львівській залізниці разом з кінологами було проведено обстеження приміщень та прилеглої території вокзалу – вибухового пристрою не виявлено. Роботи завершено о 17.15. Затримки руху залізничного транспорту не було.

Правоохоронцями проводяться заходи з встановлення особи, яка надала фальшиве повідомлення про мінування.

Читайте такожУ Львові протягом години зафіксували 5 повідомлень про мінування ТЦ та ринківЯк повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Львівській області, з початку року у Львові зафіксовано понад 40 неправдивих повідомлень про мінування вокзалів, навчальних закладів, ресторанів, площ, стадіонів та торгівельних центрів. Останні десять повідомлень про мінування у липні, як встановили правоохоронці, були здійснені із зони АТО.