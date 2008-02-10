Мороз каже, що на днях бачив Януковича

Лідер Соціалістичної партії України Олександр МОРОЗ заявляє, що СПУ не співпрацюватиме з політичною партією „Союз Лівих Сил”, яку очолює колишній член фракції Соцпартії Василь ВОЛГА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, про це О.МОРОЗ сказав сьогодні в Донецьку.

«Соцпартія не співпрацюватиме з проектом Василя ВОЛГИ - з тієї причини, що, швидше за все, скоро жодного проекту не буде», - заявив лідер СПУ.

На його думку, «проект Василя ВОЛГИ замовлений. Тому об`єднуватись ми з ними не будемо. Давайте зачекаємо трохи і подивимось. Але у таких проектів одна доля».

«А от з Партією регіонів у нас є спільні цілі та інтереси», - відзначив О.МОРОЗ. Він повідомив, що «навіть зустрічався на днях з Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, і є ряд законопроектів, які ми пропонуватимемо через фракцію Партії регіонів у парламенті».

Як повідомляв УНІАН, 31 січня 2008 року Міністерство юстиції України зареєструвало нову політичну партію - „Союз Лівих Сил”. Засновницький з`їзд політичної партії „Союз Лівих Сил” 8 грудня 2007 року обрав головою партії В.ВОЛГУ.