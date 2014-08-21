Порошенко може розпустити Раду наступного тижня - радник президента

13:06, 21 серпня 2014
Політика
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Наступного тижня президент України Петро Порошенко підпише указ про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів українського парламенту.

На днях истекает 30-дневный срок для формирования новой коалиции / Фото УНИАН

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив радник глави української держави Олег Медведєв.

Читайте такожПорошенко закликав українців у всьому світі прикрасити свої будинки в національні кольориЗа його словами, днями спливає 30-денний термін для формування нової коаліції, і у президента України є законна підстава розпустити парламент.

Радник Порошенко також повідомив, що у вересні буде оприлюднений пакет великих політичних, економічних і соціальних реформ. Крім того, буде ратифікована угода про асоціацію України з ЄС, підписана в червні цього року.

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