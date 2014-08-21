Порошенко може розпустити Раду наступного тижня - радник президента
13:06, 21 серпня 2014Політика
0 0
Наступного тижня президент України Петро Порошенко підпише указ про розпуск Верховної Ради і проведення дострокових виборів українського парламенту.
Днями спливає 30-денний термін для формування нової коаліції / Фото УНІАН
Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив радник глави української держави Олег Медведєв.
Читайте такожПорошенко закликав українців у всьому світі прикрасити свої будинки в національні кольориЗа його словами, днями спливає 30-денний термін для формування нової коаліції, і у президента України є законна підстава розпустити парламент.
Радник Порошенко також повідомив, що у вересні буде оприлюднений пакет великих політичних, економічних і соціальних реформ. Крім того, буде ратифікована угода про асоціацію України з ЄС, підписана в червні цього року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter