Порошенко може розпустити Раду наступного тижня - радник президента

Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив радник глави української держави Олег Медведєв.

Читайте такожПорошенко закликав українців у всьому світі прикрасити свої будинки в національні кольориЗа його словами, днями спливає 30-денний термін для формування нової коаліції, і у президента України є законна підстава розпустити парламент.

Радник Порошенко також повідомив, що у вересні буде оприлюднений пакет великих політичних, економічних і соціальних реформ. Крім того, буде ратифікована угода про асоціацію України з ЄС, підписана в червні цього року.