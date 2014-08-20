Російський "гуманітарний конвой" досі на території РФ - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Щодо гуманітарного вантажу, який в місті Донецьк Ростовської області – він досі залишається на місці. Є дві головні причини: перша - українські прикордонники і митники не отримали документацію щодо цього конвою, щоб почати його розмитнення і пропуск, і по-друге - члени Міжнародного комітету Червоного Хреста, які мають цей вантаж відправити до Луганської області, поки не отримали гарантій безпеки руху цієї колони від протидіючої сторони», - сказав речник РНБО.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня РФ заявила, що направляє «гуманітарну допомогу» для жителів Донецької і Луганської областей.

16 серпня Україна визнала відправлений з Росії вантаж гуманітарною допомогою. Було узгоджено, що розподілом допомоги для жителів Донбасу, які перебувають у зоні АТО, займатиметься Міжнародний комітет Червоного хреста.

Читайте такожНАТО: гуманітарна місія, не узгоджена з Києвом буде посяганням на суверенітетРазом з тим представник МКЧХ Паскаль Кютта заявив, що головна проблема, яка стосується подальшої долі конвою, полягає в отриманні гарантій безпеки від усіх сторін конфлікту.

Наразі перші 16 російських «КамАЗів» із 280-ти стоять на КПП «Донецьк» Ростовської області. Решта колони із «гуманітаркою» залишається в районі міста Каменськ-Шахтинський.

Українська влада, а також лідери західних країн не виключали вторгнення Росії до України під приводом гуманітарної допомоги, або ж провокацій з цим вантажем.