Куратор "Кривбасу": Іловайськ — це український Сталінград і цю битву треба вигравати

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив куратор батальйону територіальної оборони "Кривбас" Микола Колесник.

"Іловайськ — це форпост, схід південного Донецька. Там закривається напрямок на РФ, тому його однозначно потрібно закріплювати нам", - зазначив Колесник.

Він порівняв Іловайськ із Сталінградом у Другій світовій війні.

"Цю битву потрібно вигравати. Але тут потрібно ще хлопців зберегти, адже це окраса нації, бо вони добровольці", - наголосив військовий.

За його словами, українським бійцям під Іловайськом бракує підтримки бронетехніки.

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Крім того, Колесник розповів про деякі деталі битви за це місто.

"На півночі від міста — стик напрямків Донецьк-Харцизьк-Іловайськ. Ось там йдуть серйозні бої. Вчора поранений був наш заступник комбата. Але медики професійно попрацювали, тому все буде добре", - запевнив представник "Кривбасу".