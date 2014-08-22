Куратор "Кривбасу": Іловайськ — це український Сталінград і цю битву треба вигравати

00:25, 22 серпня 2014
Політика
0 0

Битва за Іловайськ — це битва за "український Сталінград". Її потрібно обов'язково виграти. 

REUTERS

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив куратор батальйону територіальної оборони "Кривбас" Микола Колесник.

"Іловайськ — це форпост, схід південного Донецька. Там закривається напрямок на РФ, тому його однозначно потрібно закріплювати нам", - зазначив Колесник. 

Він порівняв Іловайськ із Сталінградом у Другій світовій війні.

"Цю битву потрібно вигравати. Але тут потрібно ще хлопців зберегти, адже це окраса нації, бо вони добровольці", - наголосив військовий.

За його словами, українським бійцям під Іловайськом бракує підтримки бронетехніки. 

Читайте такожРНБО: Силовики в Іловайську отримали потужне підкріплення (карта АТО)

Крім того, Колесник розповів про деякі деталі битви за це місто.

"На півночі від міста — стик напрямків Донецьк-Харцизьк-Іловайськ. Ось там йдуть серйозні бої. Вчора поранений був наш заступник комбата. Але медики професійно попрацювали, тому все буде добре", - запевнив представник "Кривбасу".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter