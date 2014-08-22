Британський міністр назвав вторгнення "гумконвою" провокацією

Про це йдеться у відповідній заяві Лідінгтона, розповсюдженій у п'ятницю урядом Великобританії.

"Я глибоко стурбований тим, що російська колона увійшла на територію України без згоди українського уряду. Це - провокаційний акт, який порушує попередні домовленості про те, що уряд України повинний дати згоду на введення конвою на територію України, із забезпеченням Міжнародного Комітету Червоного Хреста відповідності конвою справжнім гуманітарним потребам", - заявив міністр.

У цьому зв'язку Лідінгтон від імені Великобританії закликав Росію "уникнути будь-яких провокаційних дій, які будуть служити тільки збільшенню нестабільності в регіоні і призведуть до подальших руйнівних наслідків для відносин Росії з Європою".

Читайте такожСША вимагають від Росії негайно забрати «гуманітарний конвой» з України "Замість цього росіяни повинні докласти всіх зусиль, щоб знайти політичне вирішення кризи шляхом співпраці з українським урядом та інтенсивної дипломатії, спрямованої на мирне розв'язання небезпечної та напруженої ситуації в Східній Україні і на російсько-українському кордон", - наголосив міністр.

Крім того, Лідінгтон заявив, що Великобританія повністю підтримує зусилля, спрямовані на надання допомоги у Східній Україні". "Ми виділимо додатково 1 млн фунтів стерлінгів на підтримку міжнародної допомоги. Але це повинно бути зроблено належним чином за участю Червоного Хреста і за підтримкою власних гуманітарних зусиль України", - додав він.