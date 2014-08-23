Меркель підтримала план Порошенка щодо децентралізації України

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на спільній прес-конференції з Порошенком у Києві.

Меркель високо оцінила ініціативи Порошенка, наголосивши, що Німеччина всіляко сприятиме здійсненню в Україні реформ.

Читайте такожПорошенко анонсував “план Меркель” з відновлення Донбасу - сподівається на 500 млн євро“Президент Порошенко, вступивши на посаду, сказав, що виступає за децентралізацію. У Німеччині є певна складність. Якщо ми говоримо про децентралізацію, то називаємо її по-іншому - федералізація. І те, що в нас розуміється під федералізацією, в Україні називають децентралізацією. І це те, чого прагне президент. І це є важливим кроком для того, щоб російськомовне населення відчувало більшу дотичність до України, щоб воно залишалось з Україною. І я думаю, цей процес треба продовжувати”, - сказала Меркель.