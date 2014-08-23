Меркель підтримала план Порошенка щодо децентралізації України
Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримує план президента України Петра Порошенка щодо децентралізації України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила на спільній прес-конференції з Порошенком у Києві.
Меркель високо оцінила ініціативи Порошенка, наголосивши, що Німеччина всіляко сприятиме здійсненню в Україні реформ.
Читайте такожПорошенко анонсував “план Меркель” з відновлення Донбасу - сподівається на 500 млн євро“Президент Порошенко, вступивши на посаду, сказав, що виступає за децентралізацію. У Німеччині є певна складність. Якщо ми говоримо про децентралізацію, то називаємо її по-іншому - федералізація. І те, що в нас розуміється під федералізацією, в Україні називають децентралізацією. І це те, чого прагне президент. І це є важливим кроком для того, щоб російськомовне населення відчувало більшу дотичність до України, щоб воно залишалось з Україною. І я думаю, цей процес треба продовжувати”, - сказала Меркель.