Тимошенко заявляє, що уряд не піде на шантаж «РосУкрЕнерго» і «УкрГаз-Енерго»

Уряд не має наміру виконувати ультимативні умови «РосУкрЕнерго» на постачання газу до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабміні після завершення позачергового засідання уряду, на якому розглядалося питання щодо забезпечення України газом.

«Я офіційно повідомляю, що уряд України, який сьогодні збирався на своє засідання, не піде на цей шантаж «РосУкрЕнерго» і «Укргазенерго», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр уточнила, що зараз Україні пропонується підписати контракти на поставку середньоазіатського природного газу в листопаді-грудні 2007 року за цінами 2008 року, або укласти контракт на часткову поставку російського природного газу за ціною 316 дол. за одну тисячу метрів кубічних газу.

«Ми не підписуватимемо угоду з «РосУкрЕнерго» і «Укргазенерго» на постачання газу в листопаді-грудні 2007 року за ціною 2008 року, ми у «РосУкрЕнерго» в січні не братимемо ніякого іншого газу», - сказала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, споживання газу в Україні в січні 2008 становило 3,128 млрд. кубічних метрів газу замість прогнозованих 4,2 млрд. кубічних метрів середньоазіатського газу.

«Ми наполягаємо на тому, щоб Україна підписала контракти на поставку природного газу в січні-лютому 2008 року невідкладно, за цінами, які були обумовлені на рівні 179,5 дол. до тих пір, доки я як керівник уряду не зможу відвідати з візитом Російську Федерацію і обговорити, якими можуть бути інші умови постачання газу в Україну», - сказала глава уряду.

Прем`єр-міністр також повідомила, що уряд сьогодні на засіданні підтримав таку позицію щодо забезпечення України газом.