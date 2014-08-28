Порошенко ввів у дію таємні рішення РНБО

Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.

Відповідно до рішення РНБО, має бути ужито заходів щодо припинення експорту до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання Російською Федерацією, за винятком космічної техніки, яка застосовується для досліджень та використання космосу в мирних цілях у рамках міжнародних космічних проектів.

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В указі зазначається, що контроль за виконанням цього указу покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.