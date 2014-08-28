Порошенко ввів у дію таємні рішення РНБО
10:47, 28 серпня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 27 серпня 2014 року "Про заходи щодо удосконалення державної військово-технічної політики".
Порошенко у дію рішення РНБО / УНІАН
Текст указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Відповідно до рішення РНБО, має бути ужито заходів щодо припинення експорту до Російської Федерації товарів військового призначення та подвійного використання з метою їх військового кінцевого використання Російською Федерацією, за винятком космічної техніки, яка застосовується для досліджень та використання космосу в мирних цілях у рамках міжнародних космічних проектів.
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В указі зазначається, що контроль за виконанням цього указу покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
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