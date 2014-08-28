Клімкін пропонує провести наступне засідання ради ОБСЄ в Маріуполі та саміт НАТО у Києві

Про це він написав у своєму Twitter.

«Буде корисно для всіх провести наступне засідання Постійної ради ОБСЄ в Маріуполі замість Відня і саміт НАТО в Києві після Ньюпорту», - написав він.

Нагадаємо, на порядок денний саміту Європейського Союзу 30 серпня внесено питання кризи в Україні у зв'язку останніми подіями.