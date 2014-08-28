Клімкін пропонує провести наступне засідання ради ОБСЄ в Маріуполі та саміт НАТО у Києві
15:08, 28 серпня 2014Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін пропонує провести наступне засідання Постійної ради ОБСЄ в Маріуполі та саміт НАТО у Києві.
Климкин пропонує провести наступне засідання ради ОБСЄ в Маріуполі та саміт НАТО у Києві / Фото: Facebook МИД
Про це він написав у своєму Twitter.
«Буде корисно для всіх провести наступне засідання Постійної ради ОБСЄ в Маріуполі замість Відня і саміт НАТО в Києві після Ньюпорту», - написав він.
Нагадаємо, на порядок денний саміту Європейського Союзу 30 серпня внесено питання кризи в Україні у зв'язку останніми подіями.
Will be helpful for all to hold next OSCE Permanent Council in Mariupol instead of Vienna & NATO session in Kyiv before/after Newport.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) August 28, 2014
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