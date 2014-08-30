Порошенко прибув до Брюсселя з одноденним робочим візитом
10:59, 30 серпня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко прибув до Брюсселя з одноденним робочим візитом.
Порошенко прибув до Брюсселя з одноденним робочим візитом/ Фото УНИАН
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, очікується, що Порошенко зустрінеться з президентом Ради Європейського Союзу Германом Ван Ромпеєм та президентом Європейської комісії Жозе Мануелем Баррозу.Читайте такожЄС може сьогодні ухвалити нові санкції проти Росії
Крім того, глава Української держави візьме участь у саміті Європейської народної партії, а також виступить перед главами держав та урядів країн ЄС в рамках саміту Євросоюзу.
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