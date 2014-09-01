У районі Донецька 8 тисяч військових РФ - журналіст

"Частина наших полонених вивезена на територію Російської федерації", - написав на своїй сторінці в Фейсбук журналіст Юрій Бутусов.

"Угрупування російських військ посилене частинами спецназ ГРУ і артилерійськими частинами Північнокавказького військового округу. Російське угрупування займає позиції в районі Донецька, Старобешевого, Кутейникового, Нового Світу. Загальна чисельність угрупування в цьому районі становить не менш як 6 батальйонно-тактичних груп плюс частини посилення - щойнайменше 7-8 тисяч осіб. Противник підтягує тили і постачання", - написав він.

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За даними Бутусова, російська армія організовує свої бази в українських насленных пунктах, готує їх для кругової оборони: "Вогневі позиції будують серед житлових будинків".

"Українські війська намагаються стабілізувати лінію фронту і зупинити російське вторгнення. Ніхто не здається - Збройні сили, Нацгвардія, батальйони МВС продовжують захищати Україну", - підкреслює журналіст.