Українські військові потрапили під обстріл під Слов'янськом

Колона рухалася під прапором десантників у складі 5 одиниць вантажівок та бронетехніки, повідомляє Радіо Свобода.

У колоні також був автомобіль з написом «Айдар». Українські військові відповіли вогнем у бік найближчої лісосмуги.

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Також десантники вели попереджувальну стрілянину повітря, не дозволяючи автомобілям обігнати колону