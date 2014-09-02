Українські військові потрапили під обстріл під Слов'янськом
04:49, 02 вересня 2014Політика
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1 вересня о 18:35 на ділянці автодороги з Артемівська до Слов'янська зі стрілецької зброї була обстріляна колона українських військ.
Українські військові потрапили під обстріл під Слов'янськом / Eugen Sylkin, Facebook
Колона рухалася під прапором десантників у складі 5 одиниць вантажівок та бронетехніки, повідомляє Радіо Свобода.
У колоні також був автомобіль з написом «Айдар». Українські військові відповіли вогнем у бік найближчої лісосмуги.
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Також десантники вели попереджувальну стрілянину повітря, не дозволяючи автомобілям обігнати колону
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