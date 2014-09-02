З оточення в Іловайську вийшли ще чотири бійці - радник Авакова

Сьогодні ще четверо бійців сил АТО вийшли з російського оточення в Іловайську.

Про це в ефірі Еспресо.TV розповів радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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"Перед візитом до вас мені подзвонив командир батальйону "Миротворець" і повідомив, що чотири наших бійці вийшли з Іловайська. Один з "Миротворців", троє з інших підрозділів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше командир добровольчого батальйону "Донбас" Семен Семенченко повідомив, що з оточення під Іловайськом вийшли 11 українських бійців.