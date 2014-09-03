Країни Європи спонсорують війну проти українців, коли купують нафту й газ у РФ - радник Авакова

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко під час онлайн-конференції на ТСН.ua розповів, що для нього є загадкою, чому країни Європи та Північної Америки до цих пір намагаються закрити очі на те, що з'явився новий Адольф Гітлер, який веде війну проти вільної і незалежної України.

За словами Геращенка, цей новий Гітлер вбиває українців та убив 296 пасажирів малайзійського авіалайнера.

Тому йому дивно, чому після всіх цих випадків Росія не визнається країною, пов'язаною із тероризмом.

Читайте такожДерждеп: Корисніше почути від Путіна, що за два тижні він виведе своїх солдатів, ніж захопить Київ

"Думаю, що відповідь тут проста: світ не готовий давати солдат, які будуть допомагати нам захищати нашу країну, але навіть не готовий ввести реально діючі санкції проти Росії", - наголосив Геращенко.

На його думку, єдина дієва санкція проти Росії, яка могла б зупинити Путіна, - це припинення закупівель нафти і газу в Росії. Мовляв, кожного дня, коли країни Європи закуповують нафту і газ в Росії, вони спонсорують війну Росії проти українців.

Читайте такожЄС попередньо узгодив санкції проти Росії - ЗМІ

"Кожного дня, сплачуючи мільярди Путіну за нафту і газ, вони дають гроші на вбивство громадян України", - додав Герещанко.

Нагадаємо, що раніше Путін заявив Баррозу, що захопить Київ за два тижні.