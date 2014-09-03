Путін ще в 2004 році почав готуватися до війни з Україною - радник Авакова

Про це під час онлайн-конференції на сайті ТСН.uа сказав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Ці плани розроблялися, як тримати Україну "під нігтем", як розхитувати ситуацію в Криму. Яка ще країна могла собі дозволити, щоб у неї десятиліттями мовили брехливі російські телеканали і які вели свою пропаганду? Тільки Україна, в якій президенту Януковичу було начхати на це і для нього головне було - можливість грабувати", - розповідає Геращенко.

Читайте такожГеращенко пояснив, чому Путін вторгся в Україну

Радник міністра нагадав, що коли Янукович був усунений від влади, виявилося, що українська армія розвалена і робилося це спеціально.

"Де останні два міністра оборони Лебедєв і Саламатін? В Москві. Де два останніх начальника СБУ Якименко і Калінін? В Москві. Це люди, які працювали проти України", - говорить Антон Герашенко.