Путін ще в 2004 році почав готуватися до війни з Україною - радник Авакова
Президент Росії Володимир Путін почав розробляти свої агресивні плани щодо України ще в 2004 році, коли він побачив, що український народ може повстати проти можливої тиранії Януковича і країна може стати по-справжньому незалежною
Про це під час онлайн-конференції на сайті ТСН.uа сказав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"Ці плани розроблялися, як тримати Україну "під нігтем", як розхитувати ситуацію в Криму. Яка ще країна могла собі дозволити, щоб у неї десятиліттями мовили брехливі російські телеканали і які вели свою пропаганду? Тільки Україна, в якій президенту Януковичу було начхати на це і для нього головне було - можливість грабувати", - розповідає Геращенко.
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Радник міністра нагадав, що коли Янукович був усунений від влади, виявилося, що українська армія розвалена і робилося це спеціально.
"Де останні два міністра оборони Лебедєв і Саламатін? В Москві. Де два останніх начальника СБУ Якименко і Калінін? В Москві. Це люди, які працювали проти України", - говорить Антон Герашенко.