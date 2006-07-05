Анатолій Засуха працює заступником губернатора Московської області

Як пише сьогодні "Коммерсант", виданню стало відомо, що колишній губернатор Київської області Анатолій Засуха зараз працює заступником губернатора Московської області Бориса Громова. Цю інформацію повністю підтвердила дружина колишнього губернатора, народний депутат Тетяна Засуха. Проте офіційні особи уряду Московської області вчора категорично спростували факт працевлаштування пана Засухи в структурі російської виконавчої влади.

Учора один з високопоставлених урядовців Київської обласної державної адміністрації повідомив "Комерсант", що колишній губернатор Київської області Анатолій Засуха зараз працює заступником губернатора Московської області Бориса Громова. "Спочатку Засуха був помічений в оточенні віце-спікера держдуми Росії Любові Сліски, а через деякий час став заступником у Громова в Московській області", - повідомив урядовець адміністрації. Цю інформацію підтвердила вчора дружина екс-губернатора, народний депутат від Партії регіонів Тетяна Засуха. "Як тільки чоловік опинився в Москві, він став працювати заступником у свого старого друга Бориса Громова", - заявила пані Засуха. При цьому вона відзначила, що її чоловік поки не приймав громадянства Російської Федерації і продовжує залишатися громадянином України.

Прес-секретар губернатора Московської області Андрій Барковський вчора категорично спростував інформацію про працевлаштування колишнього губернатора Київської області. "Я вам офіційно заявляю, що ніякого Засухи серед заступників пана Громова не значиться", - сказав пан Барковський. На підтвердження своїх слів він повідомив, що призначення заступників Бориса Громова знаходиться в компетенції Московської обласної думи, і губернатор навіть не виносив на її розгляд кандидатуру пана Засухи.

Тим часом прохання кореспондента "Комерсанта" надати телефон заступника губернатора Анатолія Засухи нітрохи не збентежило секретаря приймальні Бориса Громова. "Почекайте, будь ласка, я зараз пошукаю", - сказав секретар. Проте після короткого очікування голос по телефону повідомив: "На жаль, зараз допомогти вам нічим не зможу". Спроба підтвердити інформацію про працевлаштування пана Засухи не увінчалася успіхом і після звернення в управління кадрів адміністрації Московської області. Там "Комерсанту" заявили, що "людина на прізвищу Засуха не працює ні як радник губернатора, ні як його заступник, ні в якій-небудь іншій якості".