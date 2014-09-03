Росія проведе навчання Ракетних військ стратегічного призначення на кордоні з Казахстаном

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства оборони Росії.

«Відповідно до плану підготовки Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) у вересні поточного року пройдуть масштабні командно-штабні навчання (КШН) з Барнаульським ракетним з'єднанням (Алтайський край) під керівництвом командувача РВСП генерал-полковника Сергія Каракаєва», - зазначається у повідомленні.

У цілому у навчаннях візьмуть участь понад 4 тис. військовослужбовців, буде задіяно близько 400 одиниць озброєння і військової техніки.Читайте такожПутін заявив, що Казахстан ніколи не був державою, і назвав Назарбаєва "унікальною людиною"

Під час навчання планується відпрацювати широке коло завдань і ввідних, зокрема з приведенню з'єднань і частин у вищі ступені бойової готовності, зі здійсненню маневрених дій на маршрутах бойового патрулювання, протидії диверсійним формуванням, відбиття ударів високоточної зброї умовного супротивника, виконання бойових завдань в умовах активного радіоелектронного придушення тощо.

Наголошується, що у даних КШН на якісно новому рівні відпрацьовуватимуться питання маскування рухомих ґрунтових ракетних комплексів, виведення частин і підрозділів РВСП з-під ударів умовного супротивника і протидії сучасним і перспективним засобам повітряного нападу, а також оповіщення про загрозу їх застосування у взаємодії зі з'єднаннями і частинами Центрального військового округу.

Крім того, вперше на навчаннях такого масштабу планується широке застосування авіації. Для відпрацювання питань прикриття позиційного району дивізії та імітації дій авіації умовного супротивника буде використано ланку надзвукових винищувачів-перехоплювачів МІГ-31. Завдання ведення повітряної розвідки елементів бойового порядку ракетних полків на маршрутах бойового патрулювання виконуватимуть літаки СУ-24МР.Читайте такожЖириновський: Росія повинна захопити Казахстан

Також для відпрацювання питань оповіщення про загрозу повітряного нападу супротивника вирішено залучити бойові розрахунки з'єднання повітряно-космічної оборони.

«Для імітації диверсійно-розвідувальних груп супротивника до навчань буде залучено підрозділи спецпризначення. Ракетне з'єднання озброєне рухомим ґрунтовим ракетним комплексом «Тополь», - відзначили у Міноборони РФ.