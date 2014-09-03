Путін і Порошенко не домовлялися про припинення вогню - прес-служба Путіна

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на прес-секретаря глави російської держави Дмитра Пєскова.

Прес-служба українського президента Петра Порошенка після його телефонної розмови з главою російської держави Володимиром Путіним повідомила, що результатом розмови стала домовленість про постійне припинення вогню на Донбасі.

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"Путін і Порошенко дійсно обговорили кроки, які б сприяли припиненню вогню між ополченцями і українськими силовиками. Домовлятися про припинення вогню Росія не може фізично, оскільки не є стороною конфлікту", - заявив Пєсков.

При цьому прес-секретар президента Росії не став коментувати можливість нових контактів між главами держав двох країн.