Наступне засідання контактної групи по Україні заплановано на 5 вересня

Під час засідання обговорять можливості припинення вогню і обміну заручниками за формулою "всіх на всіх", заявив один з лідерів терористичної організації "ДНР" Андрій Пургін, передають РІА Новини.

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Він додав, що до 5 вересня "ДНР" і "ЛНР"фактично взяли тайм-аут, щоб вивчити пропозиції Києва. Пургін зазначив, що пропозиції української сторони на консультації були "досить великі, їх потрібно розглядати, вивчати і читати".

За словами представника терористичної організації, ні Київ, ні вони не готові виносити на загальний огляд конкретні пункти домовленостей, щоб уникнути спекуляцій.