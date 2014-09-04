Депутати проводять закрите засідання

10:41, 04 вересня 2014
Політика
0 0

Журналісти не допущені в парламентську ложу преси.

0629.com.ua

Розпочалося засідання Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання проходить в закритому режимі.

Читайте такожБлагодійну допомогу, яка надається під час АТО, звільнили від оподаткування

Журналісти не допущені в парламентську ложу преси і перебувають на 3 поверсі.

На сайті парламенту України не було порядку денного на сьогодні.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter