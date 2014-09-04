Депутати проводять закрите засідання
10:41, 04 вересня 2014Політика
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Журналісти не допущені в парламентську ложу преси.
Закрите засідання ВР розпочалося / 0629.com.ua
Розпочалося засідання Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, засідання проходить в закритому режимі.
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Журналісти не допущені в парламентську ложу преси і перебувають на 3 поверсі.
На сайті парламенту України не було порядку денного на сьогодні.
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