Депутати проводять закрите засідання

Розпочалося засідання Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання проходить в закритому режимі.

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Журналісти не допущені в парламентську ложу преси і перебувають на 3 поверсі.

На сайті парламенту України не було порядку денного на сьогодні.