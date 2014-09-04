РФ зосередила на українському кордоні батальйонно-тактичні групи та повітрянодесантні війська
18:18, 04 вересня 2014Політика
0 0
Росія зосередила на кордоні з Україною 14 батальйонно-тактичних груп та повітрянодесантні війська.
Росія зосереджує війська на кордоні з Україною / Фото Міністерства оборони РФ
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
Читайте такожРосійські військові продовжують обстріл Луганщини з території РФ «Росіяни активно передислоковують техніку та живу силу біля кордонів з Україною. Загалом у прикордонній зоні розміщуються 14 батальйонно-тактичних груп (БТГ) та повітрянодесантні війська ЗС РФ», - зазначив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter