ЗМІ: У Краматорську перекинулася БРДМ, є постраждалі

Про це повідомляє Восточный проект.

"Сьогодні, близько 12 години дня, на вулиці Кіма в районі ЗОШ № 17 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю військової техніки. За словами очевидців, загинули двоє військовослужбовців, є важко поранені", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Донецьку КамАЗ з терористами зіткнувся з маршруткою, бойовики оточили місце аваріїЯк розповіли військові, які охороняють місце події, БРДМ - броньована розвідувально-дозорна машина рухалася по вулиці Кіма вниз у напрямку до вулиці Орджонікідзе. На броні сиділи кілька солдатів.

Причини ДТП поки невідомі, але наслідки - очевидні. БРДМ лежить на боці на узбіччі вулиці, навколо багато військової техніки та військових, працюють слідчі ДАІ.