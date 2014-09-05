Маккейн: США не дотримались Будапештського меморандуму

Про це заявив сенатор від Республіканської партії США Джон Маккейн, передає «Радіо Свобода».

Він також додав, що відтепер буде складніше домовляться із «ядерними» державами про те, щоб вони відмовились від своєї ядерної зброї.

Цілком очевидно, що домовленості Будапештського меморандуму, який мав гарантувати цілковиту територіальну недоторканність Україні, включаючи Крим, цілком порушені, сказав він.

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Окрім того, американський сенатор висловив упевненість, що Путін продовжить агресію щодо України.

«Очевидно, що Росія, якщо її не зупинити, дійде до кордону з Кримом. Наступна зупинка – Молдова», – сказав Маккейн.

Україна 1994 року підписала Будапештський меморандум, згідно з яким Росія, США та Велика Британія погодилися гарантувати її суверенітет і територіальну цілісність в обмін на відмову від ядерної зброї. На той час Україна мала третій за потужністю арсенал ядерної зброї у світі.

Провідні міжнародні організації та більшість країн визнали, що Росія, анексувавши Крим, порушила умови Будапештського меморандуму.