Повідомлення про взяття бойовиками міста Дебальцеве оголосили фейком
12:59, 05 вересня 2014Політика
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Бойовикам і російським військам не вдалося захопити місто Дебальцеве в Донецькій області. Сили АТО зірвали штурм міста.
Дебальцеве залишається під контролем ВСУ / google.com.ua
Про це заявляють бійці батальйону "Київ-2".
"#Дебальцеве. Інформація про оточення і взяття міста бойовиками - фейк. З Артемівська прийшло підкріплення. Зараз артилерія ВСУ працює по позиціях ЗС РФ, штурм міста зірвано. ЗС РФ ведуть спорадичний обстріл міста", - йдеться в повідомленні батальйону в Facebook.
Раніше повідомлялося, що бійцям АТО довелосяпокинути Дебальцеве, а саме місто оточують військові РФ з важкою артилерією.
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