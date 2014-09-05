Повідомлення про взяття бойовиками міста Дебальцеве оголосили фейком

Бойовикам і російським військам не вдалося захопити місто Дебальцеве в Донецькій області. Сили АТО зірвали штурм міста.

Про це заявляють бійці батальйону "Київ-2". "#Дебальцеве. Інформація про оточення і взяття міста бойовиками - фейк. З Артемівська прийшло підкріплення. Зараз артилерія ВСУ працює по позиціях ЗС РФ, штурм міста зірвано. ЗС РФ ведуть спорадичний обстріл міста", - йдеться в повідомленні батальйону в Facebook. Раніше повідомлялося, що бійцям АТО довелосяпокинути Дебальцеве, а саме місто оточують військові РФ з важкою артилерією.

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