Бійцям АТО довелося залишити Дебальцеве: місто оточують військові РФ з важкою артилерією

11:51, 04 вересня 2014
Політика
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Російські військові знаходяться в 10 кілометрах від українських бійців і стягують військову техніку.

Силовики відійшли від Дебальцевого на підготовлені позиції / slovoidilo.ua

Сьогодні вранці з міста Дебальцеве на Донеччині вимушено відійшли два батальйони - "Київ - 2" та 25-ий батальйон територіальної оборони, їх оточили кілька тисяч військових РФ, повідомляє кореспондент ТСН.

Російські військові знаходяться в 10 кілометрах від українських бійців стягують військову техніку. Добровольці були змушені відійти на підготовлені позиції, аби врятувати своїх людей та продовжити бойові дії, заявив комбат батальйону "Київ-2" Богдан Войцехівський.

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"У найближчі день-два будемо у повному "котлі". Відходимо на підготовлені позиції, аби зберегти людей і продовжити цю війну. Тут ситуація критична. За даними розвідки, в 10 кілометрах від нас знаходяться кілька тисяч російських військових, стягують техніку. За наявною в нас інформацією, у них близько 10 танків, БМП, і далі техніку будуть стягувати і Дебальцеве будуть відрізати (від контрольованої силовиками частини області - Ред)", - заявив командир батальйону "Київ-2" Богдан Войцехівський.

Наразі добровольці знаходяться у безпеці. Їм вдалося відійти на підготовлені позиції без втрат. Під час відходу вони підірвали боєкомплекти.

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Блокпости довкола Дебальцевого наразі залишаються українськими. Ситуація у місті поступово напружується – закриваються магазини та супермаркети. Вчора тут горіли АЗС та вокзал. Ніч минула відносно спокійно, однак були чутні звуки залпів та вибухів.

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