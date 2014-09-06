Філарет: у Путіна ввійшов сатана

Про це йдеться в заяві Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, опублікованій на офіційному сайті УПЦ КП.

«З великим жалем мушу нині сказати гласно, що серед правителів світу цього, які за фактом хрещення належать до Православної Церкви, з'явився справжній новий Каїн - не по імені, а по справах. Справи ці свідчать, що згадуваний правитель, як і перший в історії братовбивця Каїн, підпав під дію сатани», - заявив Філарет.

Філарет звинуватив Путіна в двох великих гріхах - вбивстві та брехні, а також підкреслив, що "начальником і натхненником обох є диявол".

«Саме з його волі засоби масової інформації очолюваної ним країни вдень і вночі на багатьох мовах світу розповсюджують цинічну брехню про Україну, сіють ворожнечу проти українського народу, проти нашого прагнення бути незалежними та будувати власну суверенну державу, провокують кровопролиття і вбивства в Донбасі.

Сам він говорить відверту і явну брехню: організовуючи і посилаючи в нашу країну вбивць-найманців - говорить про «внутрішній конфлікт», до якого він нібито не причетний; направляючи в Україну підлеглі йому війська - скрізь публічно заявляє, що цих військ немає. В той час, коли в Україні загиблих воїнів, захисників Вітчизни, ховають як героїв - загиблих на Донбасі воїнів його країни ховають таємно, ретельно приховуючи правду про обставини їх смерті.

Цей правитель цинічно бреше, кажучи, що очолювана ним країна не є стороною конфлікту в Україні - хоча саме він зробив все для того, щоб розпалити цей конфлікт і підтримувати його», - зазначає Філарет.

На думку глави УПЦ КП, саме на російському президентові лежить "найбільша провина" за загибель людей на сході України.

«В його волі і владі - негайно зупинити смерті і кровопролиття, але він заради гордині своїй продовжує множити зло. Він називає себе братом для українського народу, але насправді він по справах своїх істинно став новим Каїном, проливаючи братню кров і брехнею обплутуючи весь світ», - стверджує Філарет.

За словами Філарета, вже багато разів звучали публічно заклики до Путіна і його поплічників - схаменутися, припинити сіяння зла і смерті, покаятися.

«Але здається, що він залишається глухим до цих закликів і лише примножує зло, тому що в нього, як у Юду Іскаріотського, увійшов сатана», - заявив владика.