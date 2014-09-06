"ВКонтакте" буде передавати ФСБ Росії дані про користувачів

Сайт популярної соціальної мережі "ВКонтакте" увійшов до реєстру Роскомнагляду як "організатор поширення інформації", повідомив ИТАР-ТАСС прес-секретар Роскомнагляду Вадим Ампелонський.

Він нагадав, що реєстр був створений в рамках виконання "закону про блогерів", який набув чинності 1 серпня 2014 року.

"ВКонтакте" тепер входить в реєстр Роскомнагляду", - повідомив Ампелонський. Тепер в рамках виконання закону № 97 "Про внесення змін у Федеральний закон "Про інформацію, інформаційні технології і про захист інформації" соціальна мережа буде надавати правоохоронним органам дані про користувачів, виключаючи зміст їхнього листування.

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"ВКонтакте" - найбільша російська соціальна мережа, заснована в 2006 році. За даними системи СПАРК, виручка "Вконтакті" у 2012 році склала 4,8 млрд руб. (зростання на 46,7% щодо 2011 року), чистий прибуток - 50 млн руб. (зниження на 90,3% щодо 2011 року). Місячна аудиторія "ВКонтакте", за даними дослідницької компанії TNS, становить 31,5 млн осіб.