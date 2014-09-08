Околиці Маріуполя обстрілюють з мінометів - Азов
02:35, 08 вересня 2014Політика
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Станом на вечір неділі обстановка в Маріуполі є стабільно напруженою, триває обстріл околиць міста з мінометів.
Околиці Маріуполя обстрілюють з мінометів / скріншот
Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив батальйон "Азов".
"Нещодавно удар завдали по одному з блок-постів з боку населеного пункту Сартана. Даних про потерпілих на даний момент немає", - йдеться в повідомленні.
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