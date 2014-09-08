Під Макіївкою бійців 25-ої бригади обстріляли з "Градів" - ЗМІ

02:55, 08 вересня 2014
Політика
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За українським військовим, які стоять біля Нижньої Кринки під Макіївкою, відкритий артилерійський вогонь.

Град / ТСН

Про це LB.ua повідомив боєць 25-ої бригади.

Вогонь вівся близько 10 хвилин. За словами бійця, по них стріляли з "Градів". Втрат серед українських військових немає.

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Нагадаємо, позаминулої ночі навколо 25-ої бригади їздила колона з 50-ти російських танків і "Градів", провокуючи українських військових на атаку.

У військових поки що нема наказу відступати, ні наказу відкривати вогонь.

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