Під Макіївкою бійців 25-ої бригади обстріляли з "Градів" - ЗМІ
02:55, 08 вересня 2014Політика
0 0
За українським військовим, які стоять біля Нижньої Кринки під Макіївкою, відкритий артилерійський вогонь.
Під Макіївкою бійців 25-ої бригади обстріляли з "Градів" / ТСН
Про це LB.ua повідомив боєць 25-ої бригади.
Вогонь вівся близько 10 хвилин. За словами бійця, по них стріляли з "Градів". Втрат серед українських військових немає.
Читайте такожУ Міноборони спростували інформацію про десантників з 25-ї бригади
Нагадаємо, позаминулої ночі навколо 25-ої бригади їздила колона з 50-ти російських танків і "Градів", провокуючи українських військових на атаку.
У військових поки що нема наказу відступати, ні наказу відкривати вогонь.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter