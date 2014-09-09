Терористи планують прориватися до Лисичанська - комбат "Луганська"
23:53, 09 вересня 2014Політика
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10 вересня рано-вранці терористи планують прорив з боку Первомайська до Лисичанська на Луганщині.
REUTERS
Прорив запланований на 4 годину ранку 10 вересня. Про це повідомив телеканалу новин 24 командир батальйону "Луганськ-1" Андрій Левко.
"Тим самим порушуючи підписане перемир'я. Розвідувальна рота батальйону "Луганськ-1" виявила велике скупчення ворожої техніки", - зазначив Левко.
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Зазначимо, сьогодні під час проведення оперативних заходів по боротьбі з терористами батальйон "Луганськ-1" затримав двох зенітників - солдатів армії РФ.
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