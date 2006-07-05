З`являться паспорти з відбитками пальців

Перші документи з відбитками пальців власника ось-ось мають з`явитися в Європейському Союзі. 28 червня Комісія завершила ухвалення технічної специфікації, необхідної для впровадження біометричних паспортів в країнах-членах ЄС, повідомляє Вісник Представництва Єврокомісії в Україні.

Віце-президент Єврокомісії Франко Фраттіні заявляє, що "це важливий крок вперед до більшої безпеки і надійності європейських паспортів. Зокрема, я пишаюся тим, що ЄС одним з перших у світі вводить паспорти з високим ступенем захисту".

Відбитки вказівного пальця наноситимуться на внутрішні і закордонні паспорти, візи та всі документи, які видаються на термін, більше 12 місяців. Зображення відбитка скануватиметься з чіпа в документі.

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