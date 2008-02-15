Вихід Балоги з Нашої України не зменшує його політичної ваги

Вихід Віктора БАЛОГИ з “Народного Союзу Наша Україна” не зменшує його політичної ваги.

Про це сказав в інтерв`ю УНІАН народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КОВАЛЬ.

Він сказав, що В.БАЛОГА «наскільки мені відомо, ніколи не використовував свою приналежність до НСНУ». Депутат при цьому підкреслив, що «політична вага В.БАЛОГИ не зменшиться, оскільки посада глави Секретаріату Президента «більш значима, ніж член партії».

В.КОВАЛЬ не виключає можливості створення В.БАЛОГОЮ нового політичного проекту, але в той же час зазначає, що на сьогодні створення будь-якого політичного проекту заледве чи приведе до перемоги на можливих дострокових парламентських виборах. «Може бути створений політичний проект, але на дострокових виборах заледве чи він отримав підтримку суспільства», - сказав В.КОВАЛЬ.

Відповідаючи на запитання, чи не є це кроком В.БАЛОГИ, щоб «розв’язати собі руки» в протистоянні з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, В.КОВАЛЬ сказав, що «помаранчева більшість – це вибір громадян, і все, що руйнуватиме коаліцію, не буде підтримуватися виборцями». «Я не думаю, що можна на розвалюванні блоку ще мати якісь дивіденди політичні чи електоральні», - сказав В.КОВАЛЬ.

При цьому він наголосив, що є членом Народного руху України, і всі внутрішньопартійні справи НСНУ йому невідомі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні глава Секретаріату Президента В.БАЛОГА оголосив про вихід із партії "Народний Союз Наша Україна". Він також наголосив: "Незалежно від обставин моя участь у політичних процесах завжди буде пов’язана з В.ЮЩЕНКОМ як особистістю, людиною високих принципів і благородних цілей".