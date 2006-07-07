”Наша Україна” погрожує Морозу судом

«Наша Україна» наполягає на тому, щоб спочатку була створена нова коаліція, після чого обиралось керівництво парламенту та розподілялися комітети.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні парламенту лідер фракції «Наша Україна» Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він наголосив на тому, що до моменту офіційного оформлення нової коаліції необхідно оголосити перерву в роботі ВР і «ніяких дій не вчиняти».

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, якщо до створення коаліції будуть обрані заступники голови ВР, то «звернення до Адміністративного суду стає цілком можливим». «Ми розуміємо, що вчора де-факто створена більшість, але вона юридично не оформлена», - наголосив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він зазначив, що вчора де-факто коаліція «Нашої України», СПУ та БЮТ завершила своє існування. За його словами, існування коаліції має підтверджуватися спільним голосуванням. «Якщо ви хочете, щоб третина зала знаходилася поза впливом на ситуацію, то продовжуйте обирати керівництво і ви побачите, як це аукнеться восени», - підкреслив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

На даний час, як і вимагала фракція «Наша Україна», відбувається засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій парламенту.