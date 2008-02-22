У Москві вважають, що Україна і Грузія хочуть вивести Росію з рівноваги
Рогозін коментує наміри двох країн
|Дмитрий Рогозін
Д.Рогозін нагадав, що грузинські керівники до недавнього часу одержували зарплату не з грузинського бюджету, а "зі всяких неурядових організацій". "Країна не має економічної самостійності, у неї розірвана територія, до цих пір не вирішена проблема з Сухумі і Цхинвалі", - відзначив політик. Тому, на його думку, якщо Грузія і вступить в НАТО, то це відбудеться без Абхазії і Південної Осетії. "І це буде зроблено самим президентом Михайлом Саакашвілі. Здається, це не дуже патріотично з погляду грузинського політика N1", - сказав Д.Рогозін.
Спецпредставник Росії в НАТО вважає, що ставлення до альянсу на території України носить характер розбіжностей не політичних і соціальних, а географічних. "Що виходить: Україна вступатиме в НАТО лише по одному берегу Дніпра, а інший берег не вступатиме в НАТО?", - сказав Д.Рогозін. Він підкреслив, що в альянсі навряд чи знайдуться люди, які візьмуть на себе сміливість ухвалити рішення про вступ України, яке зруйнує територіальний суверенітет країни і приведе до політичної деградації держави. "Тому це будуть ігри, ритуальні танці навколо країн-кандидатів", - сказав політик.