У Москві вважають, що Україна і Грузія хочуть вивести Росію з рівноваги

Спецпредставник Росії в НАТО Дмитро Рогозін вважає, що Україна і Грузія найближчим часом не зможуть вступити до альянсу. Таку думку він висловив в ході телемосту Москва-Брюссель. "Це більше зовнішньополітичний піар, це спроба нас подражнити, вивести нас із стану рівноваги. Я в це, звичайно, не вірю", - сказав він, відповідаючи на запитання про те, чи є шанси у України і Грузії вступити в НАТО. Перш за все, за словами Д.Рогозіна, ці країни не зможуть увійти до альянсу, тому що вони не відповідають "жодному стандарту, який саме НАТО пред`являє до своїх кандидатів".

Д.Рогозін нагадав, що грузинські керівники до недавнього часу одержували зарплату не з грузинського бюджету, а "зі всяких неурядових організацій". "Країна не має економічної самостійності, у неї розірвана територія, до цих пір не вирішена проблема з Сухумі і Цхинвалі", - відзначив політик. Тому, на його думку, якщо Грузія і вступить в НАТО, то це відбудеться без Абхазії і Південної Осетії. "І це буде зроблено самим президентом Михайлом Саакашвілі. Здається, це не дуже патріотично з погляду грузинського політика N1", - сказав Д.Рогозін.

Спецпредставник Росії в НАТО вважає, що ставлення до альянсу на території України носить характер розбіжностей не політичних і соціальних, а географічних. "Що виходить: Україна вступатиме в НАТО лише по одному берегу Дніпра, а інший берег не вступатиме в НАТО?", - сказав Д.Рогозін. Він підкреслив, що в альянсі навряд чи знайдуться люди, які візьмуть на себе сміливість ухвалити рішення про вступ України, яке зруйнує територіальний суверенітет країни і приведе до політичної деградації держави. "Тому це будуть ігри, ритуальні танці навколо країн-кандидатів", - сказав політик.

РБК