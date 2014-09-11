Сили АТО ізолюють кризовий район - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Сили АТО ізолюють кризовий район, забезпечують контрольно-перепускний режим на ключових шляхах. Незважаючи на домовленість про припинення вогню, обстановка в зоні АТО залишається напруженою», - зазначив він.

Нагадаємо, бойовики взяли під контроль територію між Новоазовськом і Старобешевим, яка розділяла захоплений російською армією анклав у Донецькій області з рештою контрольованих терористами районів.