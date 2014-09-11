Бойовики взяли під контроль територію між двома "анклавами" (карта АТО)
12:40, 11 вересня 2014Політика
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Проросійські бойовики взяли під контроль територію між Новоазовськом і Старобешевим.
Захоплені бойовиками землі з'єдналися / РНБО
Про це свідчить карта АТО 11 вересня, опублікована РНБО (дивитися карту в високій якості).
Відповідно до неї, терористи захопили територію, що розділяла контрольовані "ДНР" і "ЛНР" райони та захоплену російською армією ділянку біля Азовського моря з центром у Новоазовську. Зокрема, як такі, що перебувають під контролем бойовиків, показані населені пункти Тельманове та Комсомольське.
Нагадаємо, зараз в Україні триває перемир'я між бойовиками й російськими військовими та українськими силовиками, однак попри це, російська сторона постійно його порушує.
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