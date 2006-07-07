Зустріч Ющенка і Мороза тривала не більше 10 хвилин

Спікер Верховної Ради України Олександр МОРОЗ провів зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ в приміщенні Секретаріату Президента.

Журналістам не відомі подробиці розмови спікера з президентом.

Зустріч була дуже короткотривалою, не більше 5-10 хвилин. Після чого автомобіль голови ВР під’їхав прямо до входу в Секретаріат, а сам О.МОРОЗ не став спілкуватися з журналістами і поїхав.

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час зустрічі Президент та спікер обговорили ситуацію, що склалася на сьогодні в українському парламенті.

Інших деталей зустрічі прес-служба не повідомляє.