Зустріч Ющенка і Мороза тривала не більше 10 хвилин
13:38, 07 липня 2006Політика
1929
Спікер не виявив бажання спілкуватися з пресою
Спікер Верховної Ради України Олександр МОРОЗ провів зустріч з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ в приміщенні Секретаріату Президента.
Журналістам не відомі подробиці розмови спікера з президентом.
Зустріч була дуже короткотривалою, не більше 5-10 хвилин. Після чого автомобіль голови ВР під’їхав прямо до входу в Секретаріат, а сам О.МОРОЗ не став спілкуватися з журналістами і поїхав.
Як повідомляє прес-служба глави держави, під час зустрічі Президент та спікер обговорили ситуацію, що склалася на сьогодні в українському парламенті.
Інших деталей зустрічі прес-служба не повідомляє.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter