ЦВК готує до виборів 9 округів на Донеччині та 4 округи на Луганщині

Про це голова ЦВК Михайло Охендовський повідомив на зустрічі з координатором проектів ОБСЄ в Україні послом Вайдотасом Вербою, нещодавно призначеним на цю посаду, повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії.

Охендовський повідомив про передбачений на сьогодні механізм голосування для мешканців Криму та Севастополя і громадян, які тимчасово переселені зі сходу України, а також військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції.

При цьому він зазначив, що сьогодні є можливість проводити підготовку виборів лише в 9 з 21 виборчого округу, які утворені в межах Донецької області, та в 4 з 11 виборчих округів, які утворені в межах Луганської області.

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Водночас голова Комісії висловив сподівання, що ситуація на Донбасі стабілізується, і всі виборці Донеччини та Луганщини зможуть взяти участь у позачергових виборах народних депутатів України 26 жовтня.

Співрозмовники обговорили також питання організації голосування громадян України на закордонних виборчих дільницях. З метою подальшого покращення умов для волевиявлення, за словами голови Комісії, розглядається можливість відкриття у майбутньому додаткових дільниць, зокрема, на території Республіки Молдова.