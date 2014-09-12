Кримчанам не дозволять виїхати в Херсонську область для голосування на виборах - Джемілєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це Джемілєв заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Припустити, що кримські татари, жителі Криму можуть виїхати до Херсонської області і проголосувати - це нереально. Люди бояться, що їх можуть не випустити або що вони можуть виїхати, а назад їх не пустять», - сказав Джемілєв.

Також він висловив жаль, що політичні сили, які заявили про свій намір балотуватися до ВР, майже не передбачили у своїх списках місць для представників Криму. Зокрема, за його словами, у Радикальній партії Олега Ляшка пообіцяли для жителів Криму і кримських татар два місця, а в блоці Петра Порошенка — одне.

«Виходячи з нинішніх реалій, у будь-якому випадку, з Криму має бути в парламенті не менш як 15-16, а то й 20 депутатів. На жаль, цього не виходить», - сказав Джемілєв.

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Кажучи про так звані «вибори до органів місцевого самоврядування Криму», які російська влада призначила на 14 вересня, Джемілєв висловив упевненість, що представники кримськотатарського народу їх бойкотуватимуть. При цьому він наголосив, що знаючи це, російські спецслужби організовують у будинках кримських татар масові обшуки, вилучаючи, на їх погляд, «крамольну літературу, переглядаючи особисті рукописи, вміст електронних носіїв».

При цьому Джемілєв наголосив, що лише вчора в Криму в будинках татар було проведено понад 30 обшуків.

«Вони ретельно переглядають записи, риються в блокнотах, комп'ютерах, і при цьому показово, що жодні протоколи не складаються», - сказав Джемілєв.

Також він відзначив, що спецслужби Росії встановлюють осіб студентів кримськотатарського університету, які днями під час візиту до вузу так званого «спікера кримського парламенту» Володимира Константинова заспівали Державний Гімн України.

Джемілєв наголосив, що за всіма фактами порушення прав жителів Криму і кримських татар зокрема, готуються або вже передано відповідні заяви до Європейського суду з прав людини.