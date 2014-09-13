З полону звільнили ще 36 військових
01:16, 13 вересня 2014Політика
0 0
У п'ятницю із полону вдалося звільнити 36 військовослужбовців Збройних Сил України.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.
Також джерело наближене до бойовиків повідомило, що плануються обстріли з установок залпового вогню населеного пункту Ясинувата 13 та 14 вересня.
Читайте такожПротягом доби з полону звільнили ще 57 українських військових
Наразі, за даними прес-центру АТО, бандити ходять по оселях мирних мешканців та сповіщають їх про нібито удар з боку сил АТО.
Водночас, як повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко в ефірі "Шустер Live", у полоні бойовиків досі залишаються 741 українець.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter