З полону звільнили ще 36 військових

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці в Facebook.

Також джерело наближене до бойовиків повідомило, що плануються обстріли з установок залпового вогню населеного пункту Ясинувата 13 та 14 вересня.

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Наразі, за даними прес-центру АТО, бандити ходять по оселях мирних мешканців та сповіщають їх про нібито удар з боку сил АТО.

Водночас, як повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко в ефірі "Шустер Live", у полоні бойовиків досі залишаються 741 українець.