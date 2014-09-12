СБУ затримала колишнього міліціонера, який доповідав бойовикам про переміщення сил АТО

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у зловмисника вилучено дві гранати і ручний протитанковий гранатомет. Чоловік зізнався, що цією зброєю він планував підривати українську військову техніку.Читайте такожСБУ затримала бойовика, який розстрілював місцевих жителів на Донеччині

В рамках кримінального провадження встановлено, що затриманий є колишнім сержантом міліції, 15 років служив у карному розшуку.

Встановлюються його спільники, тривають оперативно-слідчі дії.