СБУ затримала колишнього міліціонера, який доповідав бойовикам про переміщення сил АТО
18:05, 12 вересня 2014Політика
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У Луганській області СБУ затримала колишнього міліціонера з міста Попасна, який доповідав бойовикам "ЛНР" про переміщення сил АТО.
СБУ затримала колишнього міліціонера, який доповідав бойовикам про переміщення сил АТО / vk.com
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у зловмисника вилучено дві гранати і ручний протитанковий гранатомет. Чоловік зізнався, що цією зброєю він планував підривати українську військову техніку.Читайте такожСБУ затримала бойовика, який розстрілював місцевих жителів на Донеччині
В рамках кримінального провадження встановлено, що затриманий є колишнім сержантом міліції, 15 років служив у карному розшуку.
Встановлюються його спільники, тривають оперативно-слідчі дії.
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