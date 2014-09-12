СБУ затримала колишнього міліціонера, який доповідав бойовикам про переміщення сил АТО

18:05, 12 вересня 2014
Політика
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У Луганській області СБУ затримала колишнього міліціонера з міста Попасна, який доповідав бойовикам "ЛНР" про переміщення сил АТО.

В Волновахе захвачен предводитель местной ячейки так называемого «Народного ополчения Донбасса» / vk.com

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у зловмисника вилучено дві гранати і ручний протитанковий гранатомет. Чоловік зізнався, що цією зброєю він планував підривати українську військову техніку.Читайте такожСБУ затримала бойовика, який розстрілював місцевих жителів на Донеччині

В рамках кримінального провадження встановлено, що затриманий є колишнім сержантом міліції, 15 років служив у карному розшуку.

Встановлюються його спільники, тривають оперативно-слідчі дії.

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