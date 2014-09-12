Наливайченко: Понад 740 українців ще утримуються бойовиками
22:10, 12 вересня 2014Політика
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Голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявляє, що 741 українець ще утримується бойовиками і запевняє, що буде зроблено все для повернення цих людей.
Наливайченко заявляє, що 741 українець ще утримується бойовиками
"741 українець... всі повинні бути повернені. Жодна людина не буде забута", - підкреслив глава СБУ в ефірі ток-шоу "Шустер Live" у п'ятницю ввечері.
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Наливайченко також зазначив, що це - незаконне затримання, що це - викрадення людей.
Як повідомляв УНІАН, цього тижня бойовики обіцяли відпустити з полону 863 українських військових.
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