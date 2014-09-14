Луценко: я не вірив, не вірю і не буду вірити Путіну

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на з’їзді партії «Блок Петра Порошенка» в Києві.

«Всі питають, чи ви вірите в те, що Мінські угоди є миром. Скажу свою точку зору - ні, я не вірив, не вірю і не буду вірити Путіну», - зазначив Луценко.

На його думку, це, скоріше, пауза, «яку ми маємо використати з першого дня до останнього, аби в момент чергового ймовірного зіткнення, військового чи економічного, з нашим агресивним сусідом ми були сильнішими».

Читайте такожПутін хоче відновити Радянський Союз - ЯценюкДля цього, за словами Луценка, необхідно провести реформи в Україні.

Як повідомлялося, на переговорах контактної групи в Мінську між представниками України, угрупованнями «ДНР» і «ЛНР» за участю ОБСЄ і Росії підписано протокол про припинення вогню на Донбасі з 5 вересня.

Протокол також передбачає, зокрема, обмін військовополоненими, забезпечення гуманітарної допомоги, моніторинг режиму припинення вогню на кордоні.